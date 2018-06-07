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Король Джеймс сотворил лучший данк финала: он отыгрался с щитом и заколошматил красотищу

Король Джеймс сотворил лучший данк финала: он отыгрался с щитом и заколошматил красотищу
Eurosport

8 ч. назад

Свита просто наблюдала.

«Кливленд» уступил «Голден Стэйт» в третьем матче финальной серии НБА – 102:110 (29:28, 29:24, 23:31, 21:27). Счет в серии – 3-0 в пользу «Голден Стэйт».

В одном из эпизодов форвард «Кливленда» Леброн Джеймс не нашел лучшего продолжения атаки, кроме как отыграться с щитом и забросить мяч в корзину. Гениальный данк!

В третьей игре финала Леброн оформил трипл-дабл: он набрал 33 очка, сделал 11 передач и 10 подборов.

  • Четвертый матч финальной серии пройдет 9 июня в Кливленде.
  • «Кливленд» и «Голден Стэйт» в четвертый раз подряд играют в финале НБА.
  • «Уорриорс» выигрывали турнир в 2015 и 2017 годах, «Кавальерс» – в 2016 году.

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