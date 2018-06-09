Getty Images

«Голден Стэйт» разгромил в четвертом матче финала «Кливленд» и стал чемпионом НБА

«Голден Стэйт» – чемпион НБА
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Третий раз за 4 года.

«Голден Стэйт» обыграл в четвертом матче финальной серии НБА-2017/18 «Кливленд» со счетом 108:85 и стал чемпионом.

У «воинов» Стеф Карри набрал 37 очков, Кевин Дюрэнт сделал трипл-дабл – 20 очков, 12 подборов и 10 передач. Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс набрал в четвертой игре 23 очка.

  • «Голден Стэйт» выиграл третий финал за последние 4 года и шестой в истории команды.
  • Леброн проиграл шестой из девяти финалов НБА в карьере.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

НБА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Пчела-сексистка очень больно ужалила Навратилову во время матча легенд

01:06
Популярные видео
5 лучших ударов дня, где сплошной Тим и нет Надаля
1 738 просмотров10 ч
«Он был сотым по игре в теннис, но одним из лучших на грунте». Безумный финал Агасси и Медведева
6 606 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться