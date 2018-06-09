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«Голден Стэйт» разгромил в четвертом матче финала «Кливленд» и стал чемпионом НБА
Третий раз за 4 года.
«Голден Стэйт» обыграл в четвертом матче финальной серии НБА-2017/18 «Кливленд» со счетом 108:85 и стал чемпионом.
У «воинов» Стеф Карри набрал 37 очков, Кевин Дюрэнт сделал трипл-дабл – 20 очков, 12 подборов и 10 передач. Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс набрал в четвертой игре 23 очка.
- «Голден Стэйт» выиграл третий финал за последние 4 года и шестой в истории команды.
- Леброн проиграл шестой из девяти финалов НБА в карьере.
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