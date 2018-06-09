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Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт второй год подряд стал MVP плей-офф НБА

Дюрэнт второй год подряд стал MVP плей-офф НБА
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Не зря переходил из «Оклахомы».

Форвард «Голен Стэйт» Кевин Дюрэнт признан самым ценным игроком плей-офф НБА-2017/18. В последней игре финала он оформил первый в карьере трибл-дабл в плей-офф.

В финальной серии Дюрэнт набрал 28,7 очка, сделал 10,7 подбора и 7,5 передачи в среднем за матч. В борьбе за звание MVP он обошел по голосам одноклубника Стефа Карри – 7-4.

  • Кевин стал MVP плей-офф второй год подряд.
  • Он перешел в «Голден Стэйт» из «Оклахомы» летом 2016 года.
  • «Голден Стэйт» разгромил в финальной серии «Кливленд» со счетом 4-0 и в третий раз за 4 года стал чемпоном.

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