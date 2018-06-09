«Эмоции взяли верх. 3 игры провел с переломом». Леброн засадил рукой по доске после первого матча

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс провел большую часть финальной серии НБА против «Голден Стэйт» с травмой.

После первой игры, которую «Кавальерс» проиграли в овертайме, Джеймс с досады ударил рукой по доске в гостевой раздевалке.

«Эмоции взяли верх. По сути, три игры я провел с переломом», – цитирует Леброна ESPN.

Он рассказал, что использовал мягкий гипс, когда его не видели представители медиа.

«Кливленд» всухую проиграл финальную серию «Голден Стэйт» – 0-4.

Джеймс набрал в первом матче 51 очко. В следующих трех – 29, 33 и 23 соответственно.

Леброн проиграл шестой из девяти финалов в карьере.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube