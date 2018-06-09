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«Эмоции взяли верх. 3 игры провел с переломом». Леброн засадил рукой по доске после первого матча
Старт серии многое решил в финале.
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс провел большую часть финальной серии НБА против «Голден Стэйт» с травмой.
После первой игры, которую «Кавальерс» проиграли в овертайме, Джеймс с досады ударил рукой по доске в гостевой раздевалке.
«Эмоции взяли верх. По сути, три игры я провел с переломом», – цитирует Леброна ESPN.
Он рассказал, что использовал мягкий гипс, когда его не видели представители медиа.
- «Кливленд» всухую проиграл финальную серию «Голден Стэйт» – 0-4.
- Джеймс набрал в первом матче 51 очко. В следующих трех – 29, 33 и 23 соответственно.
- Леброн проиграл шестой из девяти финалов в карьере.
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