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Дональд Трамп: «Я не звал ни Леброна, ни Карри. Мы не пригласим финалистов НБА в Белый дом»
Президент обиделся.
Президент США Дональд Трамп не позовет победителя финала НБА на встречу в Белый дом. Об этом он заявил накануне четвертого матча финальной серии.
«Я не приглашал ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри. Мы не пригласим ни одну из команд [финалистов НБА]. Но к нам приходят другие команды. У нас была «Алабама», чемпион страны. У нас был «Клемсон» – чемпион страны. У нас был «Нью-Ингленд». В прошлом году у нас был «Питтсбург», – цитирует Трампа USA Today.
- «Голден Стэйт» обыграли «Кливленд» в финальной серии НБА-2017/18 – 4-0.
- Леброн и Карри неоднократно критиковали политику Трампа.
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