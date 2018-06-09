Eurosport

Дональд Трамп: «Я не звал ни Леброна, ни Карри. Мы не пригласим финалистов НБА в Белый дом»

Трамп: «Я не звал ни Леброна, ни Карри. Мы не пригласим финалистов НБА в Белый дом»
Eurosport

5 ч. назад

Президент обиделся.

Президент США Дональд Трамп не позовет победителя финала НБА на встречу в Белый дом. Об этом он заявил накануне четвертого матча финальной серии.

«Я не приглашал ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри. Мы не пригласим ни одну из команд [финалистов НБА]. Но к нам приходят другие команды. У нас была «Алабама», чемпион страны. У нас был «Клемсон» – чемпион страны. У нас был «Нью-Ингленд». В прошлом году у нас был «Питтсбург», – цитирует Трампа USA Today.

  • «Голден Стэйт» обыграли «Кливленд» в финальной серии НБА-2017/18 – 4-0.
  • Леброн и Карри неоднократно критиковали политику Трампа.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

НБА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Ты, наверное, не знаешь, кто такой Тимберлейк». Веснина и Остапенко играют в «То или это»

01:18
Популярные видео
«У меня нет героев в жизни. Я сама себе герой». Победитель конкурса комментаторов – о работе и любви
1 530 просмотров3 ч
«Сказал Пике: «Ничего личного, но давно болею за «Реал». Инстаграм-патруль с Хачановым
1 421 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться