Дональд Трамп: «Я не звал ни Леброна, ни Карри. Мы не пригласим финалистов НБА в Белый дом»

Президент США Дональд Трамп не позовет победителя финала НБА на встречу в Белый дом. Об этом он заявил накануне четвертого матча финальной серии.

«Я не приглашал ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри. Мы не пригласим ни одну из команд [финалистов НБА]. Но к нам приходят другие команды. У нас была «Алабама», чемпион страны. У нас был «Клемсон» – чемпион страны. У нас был «Нью-Ингленд». В прошлом году у нас был «Питтсбург», – цитирует Трампа USA Today.

«Голден Стэйт» обыграли «Кливленд» в финальной серии НБА-2017/18 – 4-0.

Леброн и Карри неоднократно критиковали политику Трампа.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube