Eurosport

«Я получил много угроз расправы». Деннис Родман расплакался из-за встречи Трампа с Кимчен Ыном

«Я получил много угроз расправы». Родман расплакался из-за встречи Трампа с Кимчен Ыном
Eurosport

1 час назад

Самый счастливый человек на земле прямо сейчас.

Легендарный баскетболист НБА, друг Кимчен Ына Деннис Родман отмечал встречу главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом как личную победу.

57-летний американец прибыл на место исторической встречи – в Сингапур – в майке с надписью «Мир начинается в Сингапуре». Комментируя события для CNN, бывший баскетболист почти рыдал:

«Это изумительно, изумительно, изумительно. Я получил столько угроз расправы. Я верил в Северную Корею и не мог вернуться домой. Мне пришлось прятаться 30 дней.

Но я продолжал высоко держать голову, я знал, что грядут перемены. Никто меня не слушал, никто не навестил меня. Я принял это удар. Сегодня великий день для всех: для Сингапура, для Токио, для Китая – для всех. Я счастлив», – говорил Родман.

  • Родман – пятикратный чемпион НБА в составе «Детройта» (1989, 1990) и «Чикаго» (1996-98).
  • Деннис неоднократно посещал Северную Корею, где сдружился с Кимчен Ыном. Их тесная связь неоднократно вызвала море критики на родине.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

НБА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Топ-10 крутейших моментов недели MLS. Там есть эпизод, где Златану не дали забить с линии ворот

03:08
Популярные видео
Надалю мощно прилетело мячом по голове. Этот и другие моменты «Ролан Гаррос» – в новом выпуске Watts
3 733 просмотров11/06 в 22:04
«Буду болеть за Россию. Как-то надо, наверное». Теннисисты – о симпатиях на ЧМ-2018
2 729 просмотров11/06 в 17:54
А еще вам может понравиться