«Я получил много угроз расправы». Деннис Родман расплакался из-за встречи Трампа с Кимчен Ыном

Легендарный баскетболист НБА, друг Кимчен Ына Деннис Родман отмечал встречу главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом как личную победу.

57-летний американец прибыл на место исторической встречи – в Сингапур – в майке с надписью «Мир начинается в Сингапуре». Комментируя события для CNN, бывший баскетболист почти рыдал:

«Это изумительно, изумительно, изумительно. Я получил столько угроз расправы. Я верил в Северную Корею и не мог вернуться домой. Мне пришлось прятаться 30 дней.

Но я продолжал высоко держать голову, я знал, что грядут перемены. Никто меня не слушал, никто не навестил меня. Я принял это удар. Сегодня великий день для всех: для Сингапура, для Токио, для Китая – для всех. Я счастлив», – говорил Родман.

Родман – пятикратный чемпион НБА в составе «Детройта» (1989, 1990) и «Чикаго» (1996-98).

Деннис неоднократно посещал Северную Корею, где сдружился с Кимчен Ыном. Их тесная связь неоднократно вызвала море критики на родине.

Подписывайся на наш канал в телеграме