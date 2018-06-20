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Звезда НБА Джимми Батлер зажег в отпуске, взяв несколько уроков по древнему фехтованию

Звезда НБА Батлер зажег в отпуске, взяв несколько уроков по древнему фехтованию
Eurosport

3 ч. назад

Умеют люди отдыхать нестандартно.

Атакующий защитник «Миннесоты» Джимми Батлер улетно проводит отпуск – баскетболист занялся древним фехтованием.

Джимми очень идет щит и палка – возможно, он вскоре снимется в каком-нибудь фильме про античные времена.

В перерывах между тренировками Батлер болеет за сборную Бразилии на ЧМ-2018.

«Миннесота» на официальной странице в твиттере опубликовала фотографию Батлера, который смотрит матч Бразилия – Швейцария в майке Неймара.

  • В прошлом году Джимми совершил восхождение на гору Чиф в Монтане.
  • В феврале атакующий защитник перенес операцию на мениске правого колена.

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