Eurosport
Звезда НБА Джимми Батлер зажег в отпуске, взяв несколько уроков по древнему фехтованию
Умеют люди отдыхать нестандартно.
Атакующий защитник «Миннесоты» Джимми Батлер улетно проводит отпуск – баскетболист занялся древним фехтованием.
Джимми очень идет щит и палка – возможно, он вскоре снимется в каком-нибудь фильме про античные времена.
В перерывах между тренировками Батлер болеет за сборную Бразилии на ЧМ-2018.
«Миннесота» на официальной странице в твиттере опубликовала фотографию Батлера, который смотрит матч Бразилия – Швейцария в майке Неймара.
- В прошлом году Джимми совершил восхождение на гору Чиф в Монтане.
- В феврале атакующий защитник перенес операцию на мениске правого колена.
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