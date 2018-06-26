Getty Images
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признан MVP сезона-2017/18
«Борода» провел крутой сезон.
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден получил звание MVP сезона-2017/18. Он обошел Леброна Джеймса («Кливленд») и Энтони Дэвиса («Новый Орлеан»).
Харден набирал 30,4 очка в среднем за матч, а также делал 8,8 передачи, 5,4 подбора и 1,8 перехвата.
- В регулярке «Хьюстон» выиграл Западную конференцию. в плей-офф в финале конференции «Рокетс» уступил «Голден Стэйт» – 3-4 в серии.
- Церемония вручения индивидуальных наград сезона-2017/18 NBA Awards прошла в калифорнийской Санта-Монике.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте