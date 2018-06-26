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Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признан MVP сезона-2017/18

Харден признан MVP сезона-2017/18
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 27 мин. назад

«Борода» провел крутой сезон.

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден получил звание MVP сезона-2017/18. Он обошел Леброна Джеймса («Кливленд») и Энтони Дэвиса («Новый Орлеан»).

Харден набирал 30,4 очка в среднем за матч, а также делал 8,8 передачи, 5,4 подбора и 1,8 перехвата.

  • В регулярке «Хьюстон» выиграл Западную конференцию. в плей-офф в финале конференции «Рокетс» уступил «Голден Стэйт» – 3-4 в серии.
  • Церемония вручения индивидуальных наград сезона-2017/18 NBA Awards прошла в калифорнийской Санта-Монике.

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