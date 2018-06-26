«Я буду звездой». Трогательное видео с мамой Хардена, получившего первое в карьере звание MVP

YouTube-канал adidas выпустил видео, посвященное защитнику «Хьюстона» Джеймсу Хардену, который по итогам сезона-2017/18 впервые в карьере получил звание MVP.

В ролике появляется мама баскетболиста, рассказавшая о случае из его юношеских лет. Однажды Джеймс вручил ей кусок бумаги, на котором было написано: «Сохрани эту записку. Я буду звездой».

Мама Хардена сохранила бумажку, а Джеймс полностью оправдал свои слова.

Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года.

В сезоне-2017/18 «Рокетс» вышли в финал Западной конференции, где уступили будущему победителю НБА – «Голден Стэйт».

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube