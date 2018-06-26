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«Я буду звездой». Трогательное видео с мамой Хардена, получившего первое в карьере звание MVP
Джеймс долго шел к цели.
YouTube-канал adidas выпустил видео, посвященное защитнику «Хьюстона» Джеймсу Хардену, который по итогам сезона-2017/18 впервые в карьере получил звание MVP.
В ролике появляется мама баскетболиста, рассказавшая о случае из его юношеских лет. Однажды Джеймс вручил ей кусок бумаги, на котором было написано: «Сохрани эту записку. Я буду звездой».
Мама Хардена сохранила бумажку, а Джеймс полностью оправдал свои слова.
- Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года.
- В сезоне-2017/18 «Рокетс» вышли в финал Западной конференции, где уступили будущему победителю НБА – «Голден Стэйт».
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