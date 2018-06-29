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ESPN: 1 июля форвард «Кливленда» Леброн Джеймс получит статус свободного агента

ESPN: 1 июля Джеймс получит статус свободного агента
Eurosport

1 час назад

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Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс откажется от последнего года в контракте и 1 июля станет неограниченно свободным агентом.

Леброн не обязательно покинет «Кавальерс». Клуб может предложить ему наиболее выгодные условия – 207 миллионов за 5 лет. Другие команды готовы раскошелиться на 152 миллиона за 4 года, сообщает ESPN.

  • За сезон-2018/19 Джеймс получил бы по старому контракту 35,6 миллиона долларов.
  • В финале НБА-2017/18 «Кливленд» всухую проиграл «Голден Стэйт».

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