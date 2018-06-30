ESPN: владелец «Кливленда» ждет ухода Леброна Джеймса, чтобы вернуть контроль над командой

Журналист ESPN Стивен Эй Смит поделился инсайдом о будущем звезды «Кливленда» Леброна Джеймса, который может покинуть команду уже 1 июля.

«По словам нескольких владельцев, с которыми я говорил, и нескольких руководителей, Дэн Гилберт известен тем, что не особенно любит Леброна Джеймса. Он ни калпи не будет возражать, если тот покинет команду.

Один менеджер передал мне следующие слова: «Извините, но я не могу дождаться, когда он уйдет, потому что я получу команду обратно». Это то, о чем говорил Гилберт. По моим источникам, это точная цитата самого Гилберта», – приводит NBCSports слова Эй Смита.

Гилберт стал основным владельцем «Кливленда» в 2005 году.

В прошедшем сезоне «Кавальерс» уступили в финальной серии НБА «Голден Стэйт» – 0:4.

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