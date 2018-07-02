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Форвард Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Джеймс продолжит карьеру в «Лейкерс»
Eurosport

1 час назад

Король переезжает на Запад.

Форвард Леброн Джеймс, который 1 июля стал свободным агентом, согласовал контракт с «Лейкерс».

Баскетболист подпишет с клубом 4-летний контракт на 154 миллиона долларов, сообщает агентство Klutch Sports Group, которое представляет интересы игрока. Ранее сообщалось, что Леброн выбирает между двумя лос-анджелесскими клубами: «Лейкерс» и «Клипперс» и последним своим клубом – «Кавальерс».

  • Последние 4 сезона Джеймс провел в «Кливленде», с которым в сезоне-2015/16 стал чемпионом НБА.
  • Всего Леброн выиграл 3 из 8 финалов Ассоциации.

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