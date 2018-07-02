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«Теперь в LA есть и бог, и король». Златан поприветствовал Леброна после перехода того в «Лейкерс»

«Теперь в LA есть и бог, и король». Златан поприветствовал Леброна после перехода того в «Лейкерс»
Eurosport

1 час назад

Две легенды – один город.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поприветствовал Леброна Джеймса, который станет игроком «Лейкерс».

«Теперь в LA есть и Бог, и Король. Златан приветствует Джеймса», – написал Ибрагимович в инстаграме.

  • Последние 4 сезона Джеймс провел в «Кливленде», с которым в сезоне-2015/16 стал чемпионом НБА.
  • Златан подписал контракт с «Гэлакси» в марте 2018 года. До этого он чуть менее двух лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

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