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«Теперь в LA есть и бог, и король». Златан поприветствовал Леброна после перехода того в «Лейкерс»
Две легенды – один город.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поприветствовал Леброна Джеймса, который станет игроком «Лейкерс».
«Теперь в LA есть и Бог, и Король. Златан приветствует Джеймса», – написал Ибрагимович в инстаграме.
- Последние 4 сезона Джеймс провел в «Кливленде», с которым в сезоне-2015/16 стал чемпионом НБА.
- Златан подписал контракт с «Гэлакси» в марте 2018 года. До этого он чуть менее двух лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед».
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