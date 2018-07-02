Леброн Джеймс переехал в «Лос-Анджелес Лейкерс». Смерть «Кливленда» и другие последствия

У Джеймса было ровно две опции: остаться в «Кливленде», который он загнал в финансовые кандалы, или уйти в бултыхающиеся в болоте «Лейкерс». Король не стал тратить время и уже 1 июля простился с «Кавальерс». Он в очередной раз сотряс лигу, и когда грохот уляжется, баскетбольный мир получит целый ряд неизбежных последствий.

Джеймс готовится к завершению карьеры

Тут все просто. Летом Леброн живет в Калифорнии, где океан, жара, суперзвезды шоубизнеса и большие финансовые дела. Бизнесмен Джеймс переехал туда, где будет наслаждаться миллиардами по окончании карьеры, которое ближе, чем зима в «Игре престолов». С баскетболом его очередное решение связано во вторую очередь: «Лейкерс» уже давно коптят днище Западной конференции и пока не готовы за что-то бороться даже с ним в составе. О чем-то претендентском можно будет говорить не раньше лета 2019 года.

«Лейкерс» нужно обменивать Лонзо Болла

Там вообще нужно набирать новую команду. Мэджик Джонсон готовился к приходу Короля и сделал все, чтобы по максимуму разгрузить платежку на лето 2018-го. Если бы не контракт Луола Денга, которому платят 18 миллионов в год, чтобы он не играл, было бы еще веселее – смехотворные 20 миллионов на зарплаты. Сейчас в «Лейкерс» на контрактах с трудом пять человек, Джулиус Рэндл хочет уйти, и нужно набирать новых людей. Джавейл Макги и Лэнс Стивенсон уже в деле – ждем новых свободных агентов.

Но чтобы стать эффективными, «ЛАЛ» необходимо расставаться с Лонзо. Прежде всего, это совсем не тот игрок, которого из парня выделывал его безумный папаша Лавар. Да, разносторонний, может подбирать, отдавать и что-то забивать. Но в первом своем сезоне Болл выглядел как натуральный баст – провальный высокий пик. Он много лечился, не показал чего-то выдающегося и вообще очень плохо бросает. Это молодой игрок с неплохой перспективой, но его суперзвездное будущее даже при правильной работе довольно туманно.

Приход Леброна пришибет Лонзо к полу еще плотнее. Хорошему разыгрывающему в команде Джеймса делать нечего, так как мячом распоряжается батя. А первый номер без владений – что Черчесов без усов. Если же этот первый номер еще и без стабильной трехи – покупай билет в одну сторону. Под Леброна нужны снайперы, которые всегда готовы зарядить после суперскидки – на этом строился весь «Кливленд». Лонзо вообще не про то. Появление Джеймса в «Лейкерс» – автоматическая и мгновенная смерть для Болла. Лавар может перевозить цирк в другое место.

«ЛАЛ» не будут претендовать на титул в новом сезоне

Команды пока просто нет, наигранных связей – ноль. В таких условиях противостоять зубрам дикого Запада НБА невозможно. История с Каваем пока в тумане – как и все в «Сан-Антонио». Он мог бы превратить команду в суперсилу, но тут прошел слух, что Ленард после прихода Леброна передумал ехать в «ЛАЛ» и уже не прочь оказаться в «Филадельфии». Вариант – заманить Демаркуса Казинса, но по нему тоже вопросы: способен ли он быть частью чего-то серьезного и бороться за титул и как вообще заиграет после серьезной травмы. Еще одна неоднозначная ситуация.

На данный момент калифорнийцы никак не в силах бороться – «Голден Стэйт» и «Хьюстон» просто не дадут. А ведь еще есть «Оклахома-Сити», «Портленд», «Новый Орлеан» и другие солидные господа. Даже «Даллас» с Дончичем, Смитом-младшим и Деандре Джорданом – это очень интересно и опасно. Крис Пол остался в «Рокетс», Пол Джордж – в «ОКС», все самые сочные свободные агенты межсезонки, помимо Леброна, разобраны. Вот лето 2019-го обещает быть повеселее: истечет контракт Клэя Томпсона, может отвалиться Кевин Дюрэнт – это бьет по «воинам», – выйдут на рынок Кемба Уокер и Тобайас Харрис. Если «Лейкерс» сработают через год, а условные «Уорриорс» понесут потери, то тогда можно будет желать чего-то большого и вкусного. Но пока – нет.

«Кливленд» умер

«Кавальерс» – это Леброн. Он был и центровой игрок, и тренер, и даже менеджер. И теперь его нет. Зато есть 19 миллионов в год Джорджа Хилла, 18 – Тристана Томпсона, 15 – Джей-Ара Смита и еще пятнашка за два года для 37-летнего Кайла Корвера. Джеймс оставил после себя руины – ветеранскую команду без звезд и загруженной платежной ведомостью.

Лучший игрок «Кавс» сейчас – это Кевин Лав, который 4 года занимался подыгрышем. И у этого парня опция игрока на сезон-2019/20 – если он не захочет разгребать конюшни после Леброна, то его нужно менять уже по ходу грядущего чемпионата. Фактически Кевин – единственный нормальный актив клуба, он может быть интересен другим генменеджерам. А вот все эти дорогущие старички, годами вытиравшие пылинки с Короля Джеймса и больше ни на что не способные, никому не нужны. Огайо ждут годы купания в тине и грязи.

На Востоке начнется грызня за наследство Короля

«Торонто» уже был готов перестраиваться и обменивать по хорошей цене лидеров, но Леброн, который всегда бил «Рэпторс», покинул территорию. Упс, похоже, нужно потерпеть. Яннис Антетокумпо теперь чуть ли не самый крутой баскетболист Восточной конференции и получит шанс биться за финал вместе с «оленями». «Филадельфия» выводит «процесс» на новый уровень, и Бен Симмонс должен подтвердить авансы наследника Леброна.

Ну а про «Селтикс», которых Джеймс остановил на ленточке в минувшем сезоне, и говорить нечего. Отныне именно «Бостон» – главный кандидат на финал от Восточной конференции в чемпионате-2018/19. Но уход Леброна замотивирует остальных, и превосходство команде Брэда Стивенса нужно будет упорно доказывать.

Противостояние «Селтикс» и «Лейкерс» возвращается

80-е снова с нами! Кайри, который сбежал от Леброна в «Бостон», будет воевать против него и «Лейкерс». Как в старые добрые времена Мэджика и Бёрда. Дополнительных комментариев не требуется. Добро пожаловать назад в будущее.

НБА придется менять формат плей-офф

Но все эти поползновения восточных команд не сравнятся с тем ужасом, которые начнутся в другой конференции. Там будет драка, но это драка кардинально другого уровня. Все самые крутые мужчины играют в Западной конференции НБА: Леброн, Карри, Дюрэнт, Пол, Харден, Джордж, Уэстбрук, Олдридж, Лиллард, Дэвис – список можно продолжать. Если бы матчи Всех звезд проводились в старом формате Восток – Запад, у первых не было бы ни малейшего шанса.

Вывод простой. Леброн на Западе – это страшно интересно. Всю карьеру он перемещался по второй конференции, за что над форвардом хихикали. Теперь фанаты наконец увидят западного Короля. Суперматчей в регулярке станет еще больше, конкуренция взлетит на невиданную высоту, бабки потекут к западным командам рекой.

А на Востоке в то же время будут какие-то новички, да Кайри Ирвинг с закончившимся Блэйком Гриффином. У Адама Сильвера нет выбора – в этих условиях необходимо менять схему проведения плей-офф. Половина восточных команд из первой восьмерки не прошла бы на Западе в матчи навылет, а билась бы с «Сакраменто» и «Финиксом» за высокие пики драфта. По законам диалектики, когда-нибудь начнется обратный процесс и Восточная конференция окрепнет. Но такие разговоры ведутся уже лет 10, а тенденция не меняется: Запад отрывается все дальше. Пришло время перемен.

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