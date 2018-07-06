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adidas выпустил новые кроссовки – на них нанесли статистику Дэмиена Лилларда

adidas выпустил новые кроссовки – на них нанесли статистику Лилларда
Eurosport

1 час назад

Красотища.

В продаже появилась новая модель кроссовок adidas Dame 4. Создатели нанесли на нее статистику главной звезды «Портленда» – защитника Дэмиена Лилларда.

Дизайн новых кроссов выполнен в классической черно-белой гамме; стату Лилларда можно отыскать на передней части обуви.

  • В сезоне-2017/18 Лиллард в среднем набирал 26,9 очков за матч и отдавал 6,6 результативных передач.
  • В прошедшем сезоне «Портленд» вышел в плей-офф НБА, где был сразу же бит «Нью-Орлеаном» (счет в серии – 0-4).

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