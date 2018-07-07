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Тимофей Мозгов стал игроком «Шарлотт»
Не задержался в Нью-Йорке.
Российский центровой Тимофей Мозгов перешел из «Бруклина» в «Шарлотт». В обмен на Мозгова «Бруклин» получил другого центрового Дуайта Ховарда и два пика второго раунда.
О трансфере Мозгова сообщил официальный твиттер клуба из Северной Каролины. Данных о деталях соглашения Тимофея с новым клубом пока нет.
- Мозгов выступал за «Бруклин» на протяжении одного сезона.
- Ранее российский баскетболист играл за другие клубы НБА: «Нью-Йорк» (2010-2011), «Денвер» (2011-2015), «Кливленд» (2015-2016) и «Лос-Анджелес» (2016-2017).
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