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ESPN: Тимофея Мозгова обменяли в «Орландо». За день до этого его обменяли в «Шарлотт»
Человек-обмен.
Клубы НБА «Орландо», «Шарлотт» и «Чикаго» договорились о трехстороннем обмене.
Центровой Тимофей Мозгов и защитник Джериан Грант перейдут в «Орландо». Центровой Бисмак Бийомбо перейдет в «Шарлотт». Защитник Джулиан Стоун отправится в «Чикаго», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
- Мозгов за день до этого перешел в «Хорнетс» после обмена из «Бруклина» на Дуайта Ховарда.
- Ховард тоже уже сменил команду и перешел в «Вашингтон».
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