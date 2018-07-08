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ESPN: Тимофея Мозгова обменяли в «Орландо». За день до этого его обменяли в «Шарлотт»

ESPN: Мозгова обменяли в «Орландо». За день до этого его обменяли в «Шарлотт»
Eurosport

8 мин. назад

Человек-обмен.

Клубы НБА «Орландо», «Шарлотт» и «Чикаго» договорились о трехстороннем обмене.

Центровой Тимофей Мозгов и защитник Джериан Грант перейдут в «Орландо». Центровой Бисмак Бийомбо перейдет в «Шарлотт». Защитник Джулиан Стоун отправится в «Чикаго», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

  • Мозгов за день до этого перешел в «Хорнетс» после обмена из «Бруклина» на Дуайта Ховарда.
  • Ховард тоже уже сменил команду и перешел в «Вашингтон».

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