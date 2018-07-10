«Лейкерс» официально подтвердили переход Леброна Джеймса
В Городе ангелов теперь есть Король.
Трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс официально стал баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс». Детали контракта 33-летнего американца не разглашаются.
«Сегодня великий день для «Лейкерс» и их болельщиков по всему миру. Леброн – особенный баскетболист, лучший в мире.
Игроки «Лейкерс» счастливы получить в одноклубники девятикратного финалиста НБА.
Этот огромный шаг в сторону возвращения в плей-офф и финал НБА», – заявил легенда лиги, президент по баскетбольным операциям «Лейкерс» Мэджик Джонсон официальному сайту.
- Леброн 8 сезонов подряд доходил до финала НБА (по 4 раза с «Кливлендом» и «Майками») и завоевал 3 чемпионских перстня.
- Джеймс – четырехкратный MVP НБА, 14-кратный участник Матчей всех звезд.
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