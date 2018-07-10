twitter

«Лейкерс» официально подтвердили переход Леброна Джеймса

«Лейкерс» официально подтвердили переход Леброна
Eurosport

1 час назад

В Городе ангелов теперь есть Король.

Трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс официально стал баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс». Детали контракта 33-летнего американца не разглашаются.

«Сегодня великий день для «Лейкерс» и их болельщиков по всему миру. Леброн – особенный баскетболист, лучший в мире.

Игроки «Лейкерс» счастливы получить в одноклубники девятикратного финалиста НБА.

Этот огромный шаг в сторону возвращения в плей-офф и финал НБА», – заявил легенда лиги, президент по баскетбольным операциям «Лейкерс» Мэджик Джонсон официальному сайту.

  • Леброн 8 сезонов подряд доходил до финала НБА (по 4 раза с «Кливлендом» и «Майками») и завоевал 3 чемпионских перстня.
  • Джеймс – четырехкратный MVP НБА, 14-кратный участник Матчей всех звезд.

Леброн переехал в Лос-Анджелес. Смерть «Кливленда» и другие последствия

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

НБА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Саснович продержалась один сет против Остапенко – дальше пошла жесть

02:54
Популярные видео
Макаровой пришлось побегать в матче с Джорджи, и на победу сил не осталось
 670 просмотров7 ч
«Я уже почти русский, просто дайте мне еще месяц». Фанаты – о России
2 550 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться