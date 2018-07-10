«Лейкерс» официально подтвердили переход Леброна Джеймса

Трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс официально стал баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс». Детали контракта 33-летнего американца не разглашаются.

«Сегодня великий день для «Лейкерс» и их болельщиков по всему миру. Леброн – особенный баскетболист, лучший в мире.

Игроки «Лейкерс» счастливы получить в одноклубники девятикратного финалиста НБА.

Этот огромный шаг в сторону возвращения в плей-офф и финал НБА», – заявил легенда лиги, президент по баскетбольным операциям «Лейкерс» Мэджик Джонсон официальному сайту.

Леброн 8 сезонов подряд доходил до финала НБА (по 4 раза с «Кливлендом» и «Майками») и завоевал 3 чемпионских перстня.

Джеймс – четырехкратный MVP НБА, 14-кратный участник Матчей всех звезд.

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