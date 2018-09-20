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Леброн Джеймс вернет тебя в детство – он снимется в «Космическом джеме-2»

Леброн вернет тебя в детство – он снимется в «Космическом джеме-2»
Eurosport

3 ч. назад

Король говорит.

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс сыграет главную роль в продолжении картины «Космический джем».

Продюсером фильма станет Райан Куглер, известный по фильму «Черная пантера», режиссером – Теренс Нанс, пишет SBNation.

Первый фильм «Космический джем» вышел в 1996-м, а главную роль в нем сыграл Майкл Джордан.

  • По сюжету Майкл сыграл в баскетбол вместе с героями мультфильмов – Багзом Банни, Даффи Даком, поросенком Порки и другими, чтобы пришельцы вернули украденный ими талант у игроков НБА.
  • Съемки второй части фильма начнутся во время межсезонья в НБА следующим летом.
  • В 2015-м Леброн снялся в голливудском фильме «Поездка».

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