Other Agency
Леброн Джеймс вернет тебя в детство – он снимется в «Космическом джеме-2»
Король говорит.
Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс сыграет главную роль в продолжении картины «Космический джем».
Продюсером фильма станет Райан Куглер, известный по фильму «Черная пантера», режиссером – Теренс Нанс, пишет SBNation.
Первый фильм «Космический джем» вышел в 1996-м, а главную роль в нем сыграл Майкл Джордан.
- По сюжету Майкл сыграл в баскетбол вместе с героями мультфильмов – Багзом Банни, Даффи Даком, поросенком Порки и другими, чтобы пришельцы вернули украденный ими талант у игроков НБА.
- Съемки второй части фильма начнутся во время межсезонья в НБА следующим летом.
- В 2015-м Леброн снялся в голливудском фильме «Поездка».
Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте