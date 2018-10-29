Eurosport
Расселл Уэстбрук подарил мальчику на трибунах кроссовок в обмен на кусок пиццы
Ради сытого желудка можно и босым поиграть.
Баскетболист «Оклахомы» Расселл Уэстбрук почувствовал сильный гол перед началом матча регулярного чемпионата против «Финникса», а за его спиной совсем маленький болельщик наслаждался вкусной пиццей.
Уэстбрук не выдержал и предложил мальчику сделку: кроссовок в обмен на кусок пиццы. Малыш колебался несколько секунд, но согласился. В итоге юный болельщик и пиццу оставил себе, и разжился сувениром.
Мальчик может использовать этот громадный кроссовок вместо портфеля.
- «Оклахома» победила со счетом 117:110.
- Уэстбрук набрал 23 балла.
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