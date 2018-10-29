Eurosport

Расселл Уэстбрук подарил мальчику на трибунах кроссовок в обмен на кусок пиццы

Уэстбрук подарил мальчику на трибунах кроссовок в обмен на кусок пиццы
Eurosport

1 час назад

Ради сытого желудка можно и босым поиграть.

Баскетболист «Оклахомы» Расселл Уэстбрук почувствовал сильный гол перед началом матча регулярного чемпионата против «Финникса», а за его спиной совсем маленький болельщик наслаждался вкусной пиццей.

Уэстбрук не выдержал и предложил мальчику сделку: кроссовок в обмен на кусок пиццы. Малыш колебался несколько секунд, но согласился. В итоге юный болельщик и пиццу оставил себе, и разжился сувениром.

Мальчик может использовать этот громадный кроссовок вместо портфеля.

  • «Оклахома» победила со счетом 117:110.
  • Уэстбрук набрал 23 балла.
Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

НБА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Без Радулова «Даллас» не совладал с кризисным «Детройтом»

02:27
Популярные видео
Вилья очень трудовым голом завершил регулярный чемпионат MLS
 990 просмотров2 ч
В Грайса вселился Гашек, и тот грандиозными сэйвами остановил «Каролину»
 359 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться