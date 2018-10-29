Расселл Уэстбрук подарил мальчику на трибунах кроссовок в обмен на кусок пиццы

Баскетболист «Оклахомы» Расселл Уэстбрук почувствовал сильный гол перед началом матча регулярного чемпионата против «Финникса», а за его спиной совсем маленький болельщик наслаждался вкусной пиццей.

Уэстбрук не выдержал и предложил мальчику сделку: кроссовок в обмен на кусок пиццы. Малыш колебался несколько секунд, но согласился. В итоге юный болельщик и пиццу оставил себе, и разжился сувениром.

Мальчик может использовать этот громадный кроссовок вместо портфеля.

«Оклахома» победила со счетом 117:110.

Уэстбрук набрал 23 балла.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке