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Торонто - Бостон
НБА - 20 октября 2018
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Торонто – Бостон на Eurosport.ru! 20 октября 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торонто и Бостон и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Торонто и Бостон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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