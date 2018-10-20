Клипперс
-
5:30
20.10.18
Стэйплз Центр
Оклахома-Сити
НБА • Регулярный
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Онлайн
Клипперс - Оклахома-Сити
НБА - 20 октября 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Клипперс – Оклахома-Сити на Eurosport.ru! 20 октября 2018 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Клипперс и Оклахома-Сити и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Клипперс и Оклахома-Сити , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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