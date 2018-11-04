Сан-Антонио
-
3:30
04.11.18
AT&T Центр
Новый Орлеан
НБА • Регулярный
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Сан-Антонио - Новый Орлеан
НБА - 4 ноября 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Сан-Антонио – Новый Орлеан на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Антонио и Новый Орлеан и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сан-Антонио и Новый Орлеан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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