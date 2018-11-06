Индиана
-
3:00
06.11.18
Бэнкерс Лайф Филдхаус
Хьюстон
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Онлайн
Индиана - Хьюстон
НБА - 6 ноября 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Индиана – Хьюстон на Eurosport.ru! 6 ноября 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Индиана и Хьюстон и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Индиана и Хьюстон , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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