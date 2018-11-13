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Торонто - Новый Орлеан
НБА - 13 ноября 2018
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Торонто – Новый Орлеан на Eurosport.ru! 13 ноября 2018 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торонто и Новый Орлеан и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Торонто и Новый Орлеан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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