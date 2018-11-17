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Новый Орлеан - Нью-Йорк
НБА - 17 ноября 2018
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Новый Орлеан – Нью-Йорк на Eurosport.ru! 17 ноября 2018 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Новый Орлеан и Нью-Йорк и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Новый Орлеан и Нью-Йорк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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