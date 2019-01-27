Клипперс
-
23:30
27.01.19
Стэйплз Центр
Сакраменто
НБА • Регулярный
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Онлайн
Клипперс - Сакраменто
НБА - 27 января 2019

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Клипперс – Сакраменто на Eurosport.ru! 27 января 2019 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Клипперс и Сакраменто и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Клипперс и Сакраменто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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