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Клипперс - Атланта

НБА - 29 января 2019

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Клипперс – Атланта на Eurosport.ru! 29 января 2019 года в 06:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Клипперс и Атланта и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Клипперс и Атланта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

