Атланта
Завершено
0
117
-
113
0
3:30
13.02.19
Филипс Арена
Лейкерс
НБА • Регулярный
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Онлайн
Атланта - Лейкерс
НБА - 13 февраля 2019

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Атланта – Лейкерс на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атланта и Лейкерс и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атланта и Лейкерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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