Оклахома-Сити
Завершено
0
148
-
147
0
5:30
23.02.19
Чизпик Энерджи Арена
Юта Джаз
НБА • Регулярный
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Онлайн
Оклахома-Сити  - Юта Джаз
НБА - 23 февраля 2019

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Оклахома-Сити – Юта Джаз на Eurosport.ru! 23 февраля 2019 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оклахома-Сити и Юта Джаз и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Оклахома-Сити и Юта Джаз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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