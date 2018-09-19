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Майкл Джордан пожертвовал 2 миллиона долларов на помощь жертвам урагана Флоренс

Джордан пожертвовал 2 миллиона долларов на помощь жертвам урагана Флоренс
Eurosport

4 ч. назад

Аплодисменты легенде.

Владелец «Шарлотт» Майкл Джордан пожертвовал два миллиона долларов (1,71 млн евро) на устранение последствий и помощь жертвам урагана Флоренс.

Ураган обрушился на восточное побережье США в Северной и Южной Каролине 14 сентября. Число жертв превысило 30 человек, основной удар пришелся на Северную Каролину, где погибло не менее 24 человек.

  • В настоящий момент 600 тысяч жителей Северной Каролины остаются без электроэнергии.
  • Джордан стал владельцем «Шарлотт» 26 февраля 2010 года.

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