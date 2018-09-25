Getty Images
Бывший защитник баскетбольного «Спартака» дисквалифицирован на 8 месяцев за употребление марихуаны
Но у него уже есть контракт с клубом из НБА.
Антидопинговый суд Италии дисквалифицировал американского атакующего защитника Дариуса Джонсона-Одома на 8 месяцев за употребление марихуаны.
Об этом сообщает Nadoitalia.it. В прошлом сезоне Джонсон-Одом выступал за итальянскую команду «Кремона» – именно поэтому его делом занимался итальянский антидопинговый суд. Баскетболист не сможет выступать в турнирах под эгидой FIBA до 16 марта 2019 года.
- 24 сентября Джонсон-Одом подписал тренировочный контракт с «Миннесотой», выступающей в НБА.
- В 2013 году баскетболист выступал за санкт-петербургский «Спартак».
8-летняя американочка управляет мячами с закрытыми глазами. Даже не мечтай это повторить
Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте