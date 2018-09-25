Бывший защитник баскетбольного «Спартака» дисквалифицирован на 8 месяцев за употребление марихуаны

Антидопинговый суд Италии дисквалифицировал американского атакующего защитника Дариуса Джонсона-Одома на 8 месяцев за употребление марихуаны.

Об этом сообщает Nadoitalia.it. В прошлом сезоне Джонсон-Одом выступал за итальянскую команду «Кремона» – именно поэтому его делом занимался итальянский антидопинговый суд. Баскетболист не сможет выступать в турнирах под эгидой FIBA до 16 марта 2019 года.

24 сентября Джонсон-Одом подписал тренировочный контракт с «Миннесотой», выступающей в НБА.

В 2013 году баскетболист выступал за санкт-петербургский «Спартак».

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