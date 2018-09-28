Украинский новичок «Лейкерс» показал Леброну, как без промахов лупить из-за трехочковой дуги

Украинский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк снялся в ролике, которым спортсмен точно увеличит свою фан-базу в десятки раз.

Баскетболист выполнил безупречную трехочковую серию длиной почти в две минуты: при этом Святослав бросал не из одного положения, а бегал вдоль всей дуги.

Интересно, как на это отреагирует новый напарник Святослава – Леброн Джеймс.

Михайлюк – 47-й пик драфта НБА-2018.

Летом 2017 года Святослав попал в топ-5 игроков Летней лиги НБА и пробился в основу клуба из Лос-Анджелеса.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме