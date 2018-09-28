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Украинский новичок «Лейкерс» показал Леброну, как без промахов лупить из-за трехочковой дуги

Украинский новичок «Лейкерс» показал Леброну, как без промахов лупить из-за трехочковой дуги
Eurosport

1 час назад

СНГ вновь захватывает НБА.

Украинский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк снялся в ролике, которым спортсмен точно увеличит свою фан-базу в десятки раз.

Баскетболист выполнил безупречную трехочковую серию длиной почти в две минуты: при этом Святослав бросал не из одного положения, а бегал вдоль всей дуги.

Интересно, как на это отреагирует новый напарник Святослава – Леброн Джеймс.

  • Михайлюк – 47-й пик драфта НБА-2018.
  • Летом 2017 года Святослав попал в топ-5 игроков Летней лиги НБА и пробился в основу клуба из Лос-Анджелеса.

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