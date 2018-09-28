Eurosport
Украинский новичок «Лейкерс» показал Леброну, как без промахов лупить из-за трехочковой дуги
СНГ вновь захватывает НБА.
Украинский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк снялся в ролике, которым спортсмен точно увеличит свою фан-базу в десятки раз.
Баскетболист выполнил безупречную трехочковую серию длиной почти в две минуты: при этом Святослав бросал не из одного положения, а бегал вдоль всей дуги.
Интересно, как на это отреагирует новый напарник Святослава – Леброн Джеймс.
- Михайлюк – 47-й пик драфта НБА-2018.
- Летом 2017 года Святослав попал в топ-5 игроков Летней лиги НБА и пробился в основу клуба из Лос-Анджелеса.
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