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Джеймс Леброн прислал Снуп Догу джерси «Лейкерс», а тот его поздравил и красиво забил сверху

Леброн прислал Снуп Догу джерси «Лейкерс», а тот его поздравил и красиво забил сверху
Eurosport

1 час назад

Стильный трибьют.

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прислал джерси со своим игровым номером рэп-исполнителю Снуп Догу, который давно поддерживает эту команду НБА.

Свою благодарность рэпер оформил максимально красиво. Снуп вышел на середину баскетбольной площадки и на камеру распаковал радужную коробку с лого клуба. Внутри была джерси с 23-м номером, который и в новом клубе будет принадлежать Леброну.

«Что они прислали? Должно быть, что-то особенное. Видишь, что они говорят? Ты – единственный, достойный 23-го номера. Мы готовы начать шоу. А ты?», – прокомментировал исполнитель.

Затем Снуп покрутился на пятачке, размахивая презентом, и направился к штрафной. Там он наконец надел майку и оформил зрелищный бросок сверху.

  • Леброн Джеймс перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс» летом 2018 года.
  • Снуп Дог – большой фанат нового клуба Короля Джеймса.

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