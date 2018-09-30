«Я единственный, кого они так любят!» НБА оштрафует Смита за каждый матч с неприкрытым тату Supreme

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит пожаловался на то, что НБА требует прикрывать татуировку бренда Supreme на ноге, угрожая штрафом.

«Сегодня мне сказали, что меня будут штрафовать за каждый матч, если я не прикрою татуировку Supreme. Эти ребята в офисе лиги очень странные», – написал Смит в сторис инстаграма.

«Клянусь, я единственный человек, которого они так любят! Вы говорите, что мне нужно прикрыть мою татуировку, но для чего? Вы не заставляете людей прикрывать лого Jordan на кроссовках Nike или что-то в этом роде, внезапно такая проблема только со мной», – продолжил баскетболист.

В 2015 году НБА после судебных разбирательств разрешила игрокам носить гетры Stance.

Регулярный чемпионат-2018/19 стартует 16 октября.

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