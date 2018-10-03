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Гений из НБА Пол Пирс: «Если Земля вращается со скоростью 1000 миль в час, я долечу в Россию за час»

Пирс: «Если Земля вращается со скоростью 1000 миль в час, я долечу до России за час»
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Зачем ему вообще понадобилось лететь в Россию?

Экс-игрок «Бостона» Пол Пирс прокомментировал слова разыгрывающего Кайри Ирвинга насчет плоской земли.

«Не понимаю, зачем он извиняется, если Земля действительно плоская? Все это знают. Земля – плоская. Если она вращается вокруг своей оси, то почему я так долго лечу на самолете? Если Земля вращается со скоростью 1000 миль в час, то я должен долететь до России за один час», – сказал Пирс.

  • Ирвинг в прошлом году сначала заявил, что земля – плоская, а затем извинился за эти слова.
  • Пол Пирс закончил карьеру в 2017 году.
  • Пол Пирс учился в школе Инглвуда, за которую очень хорошо играл в баскетбол.
  • Пол Пирс учился в Канзасском университете, за который тоже очень хорошо играл в баскетбол.
  • Пол Пирс стал игроком НБА в 1998 году. Под 10-м пиком драфта его выбрал «Бостон». Там его уж точно было некому учить физике или астрономии.

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