Центровой «Вашингтона» Дуайт Ховард получил нелепую травму – повредил ягодицу

Центровой «Вашингтона» Дуайт Ховард выбыл из состава команды, получив травму грушевидной мышцы – она относится к внутренней группе мышц таза.

По данным журналиста Шэмса Чарании, который специализируется на НБА, повреждение Ховарда не является серьезным. Он продолжит восстановление и в ближайшее время должен вернуться в строй.

Ховард стал игроком «Вашингтона» 12 июля текущего года.

Ранее Дуайт выступал за «Орландо», «Лос-Анджелес», «Хьюстон», «Атланту» и «Шарлотт».

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