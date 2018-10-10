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Центровой «Вашингтона» Дуайт Ховард получил нелепую травму – повредил ягодицу

Центровой «Вашингтона» Ховард получил нелепую травму – повредил ягодицу
Eurosport

1 час назад

Подозревают Роналду.

Центровой «Вашингтона» Дуайт Ховард выбыл из состава команды, получив травму грушевидной мышцы – она относится к внутренней группе мышц таза.

По данным журналиста Шэмса Чарании, который специализируется на НБА, повреждение Ховарда не является серьезным. Он продолжит восстановление и в ближайшее время должен вернуться в строй.

  • Ховард стал игроком «Вашингтона» 12 июля текущего года.
  • Ранее Дуайт выступал за «Орландо», «Лос-Анджелес», «Хьюстон», «Атланту» и «Шарлотт».

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