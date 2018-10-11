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Леброн увидел, что до сирены пара секунд, и прибил «Уорриорс» сверхдальним трехочковым
Это космический уровень.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче выиграл у «Голден Стэйт Уорриорс» – 123:113.
Новичок «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс завершил первую половину игры сверхдальним броском, который совпал с сиреной. Такие мячи кладет только настоящий Король!
- Леброн стал игроком «Лейкерс» 2 июля текущего года. Предыдущим клубом Джеймса был «Кливленд».
- Команды Леброна выходят в финал плей-офф восемь сезонов подряд.
- Регулярный чемпионат НБА-2018/19 стартует 16 октября.
Фарм бейсбольной «Филадельфии» призвал Леброна сыграть в Низшей лиге, чтобы сравняться с Джорданом
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