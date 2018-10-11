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Леброн увидел, что до сирены пара секунд, и прибил «Уорриорс» сверхдальним трехочковым

Леброн увидел, что до сирены пара секунд, и прибил «Уорриорс» сверхдальним трехочковым
Eurosport

36 мин. назад

Это космический уровень.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче выиграл у «Голден Стэйт Уорриорс» – 123:113.

Новичок «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс завершил первую половину игры сверхдальним броском, который совпал с сиреной. Такие мячи кладет только настоящий Король!

  • Леброн стал игроком «Лейкерс» 2 июля текущего года. Предыдущим клубом Джеймса был «Кливленд».
  • Команды Леброна выходят в финал плей-офф восемь сезонов подряд.
  • Регулярный чемпионат НБА-2018/19 стартует 16 октября.

Фарм бейсбольной «Филадельфии» призвал Леброна сыграть в Низшей лиге, чтобы сравняться с Джорданом

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