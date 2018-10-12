Царский незрячий пас Джру Холидея и данк Энтони Дэвиса с пролетом через полплощадки

Центровой «Нового Орлеана» Энтони Дэвис исполнил крутой данк во время предсезонного матча с «Торонто».

«Пеликаны» убежали в быструю атаку, Джру Холидей сделал передачу за спину, и Дэвис вколотил мяч сверху, пролетев несколько метров над паркетом.