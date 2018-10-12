Царский незрячий пас Джру Холидея и данк Энтони Дэвиса с пролетом через полплощадки
Окей, чуть меньше, но все равно впечатляет.
Центровой «Нового Орлеана» Энтони Дэвис исполнил крутой данк во время предсезонного матча с «Торонто».
«Пеликаны» убежали в быструю атаку, Джру Холидей сделал передачу за спину, и Дэвис вколотил мяч сверху, пролетев несколько метров над паркетом.
- Дэвис набрал 36 очков. но это не помогло «Орлеану» – «Рэпторс» выиграли со счетом 119-134.
- Для «Пеликанс» это поражение стало пятым подряд в предсезонных матчах.
- Регулярный чемпионат-2018/19 стартует 16 октября.
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