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Царский незрячий пас Джру Холидея и данк Энтони Дэвиса с пролетом через полплощадки

Царский незрячий пас Холидея и данк Дэвиса с пролетом через полплощадки
Eurosport

12 мин. назад

Окей, чуть меньше, но все равно впечатляет.

Центровой «Нового Орлеана» Энтони Дэвис исполнил крутой данк во время предсезонного матча с «Торонто».

«Пеликаны» убежали в быструю атаку, Джру Холидей сделал передачу за спину, и Дэвис вколотил мяч сверху, пролетев несколько метров над паркетом.

  • Дэвис набрал 36 очков. но это не помогло «Орлеану» – «Рэпторс» выиграли со счетом 119-134.
  • Для «Пеликанс» это поражение стало пятым подряд в предсезонных матчах.
  • Регулярный чемпионат-2018/19 стартует 16 октября.
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