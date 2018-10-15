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Леброн Джеймс резво подергался с Дрейком и Трэвисом Скоттом на сцене арены «Лейкерс»

Леброн резво подергался с Дрейком и Трэвисом Скоттом на сцене арены «Лейкерс»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 57 мин. назад

Лучшее взаимопромо на свете.

Канадец Дрейк продюсирует не только музыкантов, но и бойкие поп-культурные перфомансы.

В субботу 13 октября рэп-музыканты Дрейк и Трэвис Скотт устроили небольшой концерт для зрителей в «Стейплс-центре», Лос-Анджелес. Трэвис исполнил трек Sicko Mode с последнего релиза, а канадец – парты приглашенного артиста. В хип-хоповую атмосферу отлично вписался новый лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс – Король исполнил бодрую подтанцовку и завел зал, при этом не перетягивая внимание на себя:

  • Первый официальный матч Джеймса как игрока «Лейкерс» состоится 18 октября против «Портленда».
  • Новый сезон НБА стартует 17 октября.
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