Леброн Джеймс резво подергался с Дрейком и Трэвисом Скоттом на сцене арены «Лейкерс»

Канадец Дрейк продюсирует не только музыкантов, но и бойкие поп-культурные перфомансы.

В субботу 13 октября рэп-музыканты Дрейк и Трэвис Скотт устроили небольшой концерт для зрителей в «Стейплс-центре», Лос-Анджелес. Трэвис исполнил трек Sicko Mode с последнего релиза, а канадец – парты приглашенного артиста. В хип-хоповую атмосферу отлично вписался новый лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс – Король исполнил бодрую подтанцовку и завел зал, при этом не перетягивая внимание на себя: