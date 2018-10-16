Партнеры рано или поздно выбесят Леброна Джеймса. Кого еще будут ненавидеть в новом сезоне НБА

Национальная баскетбольная ассоциация зарабатывает миллиарды на сияющих звездах, но для любого протагониста всегда найдется его анта-. В сезоне-2018/19 лига вновь поставит придирчивой публике пару сочных драм – негодяи уже припасены, и если вы не в курсе, то вот кого будут ненавидеть больше всех.

Джимми – в Миннеаполисе, Кавая – в Сан-Антонио

Батлер – харизматичный и смелый мужик, превративший обычное требование избавиться от него в натуральный цирк с провокационными выходками и подключением медийного ресурса. Это, пожалуй, главный злодей лета.

Сначала он вроде как тихо и мирно дал понять, что по истечении контракта не останется в клубе и, не желая терять целый год, рассчитывает на обмен. Но с упертым и вечно недовольным Томом Тибодо по-хорошему не получилось, и в итоге Батлер эпично появился на тренировке «Минни» и разжег эту шарагу к собачьим чертям. Опытный дядя Джим провоцировал юных миллионеров, из-за терок с которыми, собственно, вся каша и стала такой густой; пахал как ужаленный; выбрасывал мощные фразы генменджеру и тренерам – короче, зарядил всех бодростью и энергией, не снившимися самым утонченным кофеманам и адреналинрашерам. В СМИ попала неподтвержденная инфа, что почти вся команда была в тихом восторге от занятия, а в твиттер так вообще налили керосина и бросили динамит.

Только тут как обычно есть нюанс. Еще до этого Джим сам вышел на ведущую ESPN и на свеженьких впечатлениях дал интервью национальному телеканалу, в котором банально вынес сор. О происходящем на тренировках и отношениях в раздевалке игроки публично не говорят – не принято. Только если очень надо со всеми поссориться. А Батлер разве что не сообщил, у кого из «волков» самый маленький.

Это жесткий ход – таким откровенным нарушением корпоративной этики Джимми хотел ускорить свой обмен. Вся эта история со взрывной тренировкой, на которой он был царем и богом, – не более чем показуха ради интервью, и довольно легко предположить, кто и зачем намеренно сливал журналистам всю инфу о восторженных якобы партнерах. Нет, возможно, кому-то это шоу действительно понравилось, но гораздо вероятнее то, что кое-кто захотел двинуть ему по жбану. На финише получился тотальный абсурд: Джимми, получив от владельца гарантии на обмен, начнет сезон с командой. Чем бы ни закончилась эта эпопея, ненависть почти всех баскетболистов и фанатов «Минни» парню обеспечена.

Джимми Батлер («Миннесота»)Getty Images

История Джимми чем-то похожа на приключения Ленарда, которого загасят трибуны в Сан-Антонио. Разве что Кавай все сделал в свойственной себе тихой манере. Форма прямо противоположная, но содержание идентичное. Эти двое – презренные отказники, в ультимативной форме затребовавшие сплавить их в другой клуб.

За обмен Кавая фанаты «Торонто» на старте сезона будут недолюбливать генменеджера Масаи Уджири, без колебаний расставшегося с лояльным к клубу любимцем канадской публики Дерозаном. Впрочем, если «Рэпторс» начнут валить всех с Ленардом, про Демара быстро забудут. А вот Кавая в «Спёрс» – нет. Такие выкрутасы слишком чужды этой организации и вызовут длительный синдром отмены.

Злые техасские духи припомнят Ленарду грешки 4 января. Даже странно, что за возможность освистать нападающего «шпоры» пока что просят всего лишь 64 бакса – немного дешево по меркам топовых матчей НБА.

Заднюю линию «Клипперс»

Баскетбольные гики полюбят ее на одной половине паркета – там же, где защитники всей лиги возненавидят. Патрик Беверли и Эйвери Брэдли оправились от травм, и в предсезонке Док Риверс дал понять, что это его стартовая связка маленьких. И она надорвет НБА.

Что за чушь? НБА расколошматят как обычно Карри и Клэй, а тыкать их по пяткам в стиле пассажиров метро будут Крис Пол и борода Хардена. Все верно, но Беверли и Брэдли в защите – это для любого маленького игрока масштабный такой гвоздь в мышце, которую травмировал Дуайт Ховард.

Задняя линия «Клипперс» сделает жизнь Уэстбрука и остальных неприятной настолько, что они захотят убрать эту парочку с паркета так же сильно, как провести ночь с Никки Минаж. Но Расселл и тот же Стеф это еще переживут, а что произойдет с несчастными из «Сакраменто», больно даже писать. Все защитники будут морщиться перед матчами против «Клипперс» на старте сезона. Затем кто-нибудь обязательно поломается – см. больничную карту Беверли, – и жизнь маленьких на Западе стабилизируется.

Всем фанатам баскетбола как такового: успейте посмотреть на игру этой связки в защите, пока не станет поздно.

Патрик Беверли, Шай Гилджес-Александер и Эйвери Брэдли («Клипперс»)Getty Images

Парочку бывших – в Детройте и Финиксе

Если конкретно, то Стэна ван Ганди и Райана Макдону. Последнего вообще вышвырнули из «Санс» за неделю до старта сезона – круче было только увольнение тренера футбольной сборной Испании Лопетеги. Там точно есть теневой конфликт, но «Финикс» при генеральном менеджере Макдоне слишком надолго застрял по горло в болоте. А вот детройтцы будут долго пенять усачу Стэну, несмотря на майское расставание с ним, за обмен Блэйка Гриффина.

Травматичная суперзвезда не дает результат и больше интересуется кино и стэнд-ап комедией. Он привычно сыграет около 60 матчей из 82, никуда не выведет клуб даже на жидком Востоке, но еще четыре года будет грабить штат Мичиган на 30+ миллионов баксов. История просто умопомрачительная: 19 июля 2017-го Риверс выкладывает Блэйку 5-летний контрактище на 173 миллиона, 4 августа Дока лишают должности в офисе «Клипперс», а зимой Гриффа без сожалений отправляют в «Детройт». Как Стэн спас Дока, или не отдавайте тренерам менеджерские функции.

Свою работу – Дэйв Джоргер

Он, конечно, сам во всем виноват, подписав договор с «Сакраменто», но нельзя же так ненавидеть своего тренера. Владе Дивац, бывший центровой, собрал коучу команду из молодых и слабых, при этом переполнив ростер большими – из нестыдных маленьких в «Сакто» только Богдан Богданович, но он пропустит начало сезона из-за травмы. В итоге бедолага Джоргер вынужден отрабатывать пятерку с центровым и тремя номинальными тяжелыми форвардами и горько рыдать про себя, глядя на то, что показывают его игроки. Профессиональный баскетбол выглядит по-другому, парни.

«Голден Стэйт» – везде по чуть-чуть

Как именно он выглядит, в очередной раз на расслабоне покажут «воины». Три титула за четыре года, приход Кевина Дюрэнта, приземление Демаркуса Казинса – они и так слишком сильные, но каждый год становятся еще сильнее и стабильно убивают интригу чуть ли не летом. Этой команде не навредит даже одиозный Буги – начнет творить всякую ересь, его резво отправят в лес за колготками. Потому он сыграет роль паиньки, а мы будем привычно восторгаться и тихонько так презирать «Уорриорс».

Суперпятерка «Голден Стэйт»: Дюрэнт, Грин, Карри, Клэй и КазинсGetty Images

Леброна Джеймса и его партнеров

У личности такого масштаба, как Брон, всегда найдутся хейтеры. Что бы он ни делал, скольких бы маленьких дельфинчиков не спас от браконьеров и голодной смерти, ему не избежать холивара в комментах и соцсетях.

Казалось бы, несчастные фанаты «Лейкерс», в последний раз видевшие плей-офф в 2013 году, должны радоваться и падать новому мессии в ноженьки. Вот человек, который вытащит нас из дерьма! Ведь Брон – автоматическое повышение привлекательности проекта для других звезд. Пол Джордж, конечно, закинул пару кило хрена в сладкий бочонок, но жирнейшим летом 2019-го найдутся и другие качки. Ан нет – не все лосанджелесские кобиманы приняли Короля. Кое-кто с радостью загаживал граффити с ним.

Понятно, что совсем скоро основная масса калифорнийцев его полюбит – она и так его уже любит. Но недовольные с хорошей памятью есть в Майами и Кливленде, никуда не денутся и упоротые члены калифорнийской секты Черной Мамбы, для которых нет другого идола. Впрочем, это не страшно: Леброн с этим живет уже больше 10 лет, и ничего.

Другое дело, что на сей раз Джеймс, абсолютный друг и авторитет для всех игроков лиги, вывалит из штанов порцию негатива сам. Он долго будет хранить его при себе, но когда-нибудь червь выползет на поверхность. Вопрос только во времени года – зима или весна. Дело в том, что с такими слабыми партнерами Брон не играл ну очень давно.

Рондо, Макги, великий и ужасный Стивенсон – все это так называемые филлеры, игроки-заполнители пустого места. Однако затыкатели дырок никогда не выведут тебя на новый уровень, у них совершенно другая работа и иные цели. А остальные – это так, салаги, которые, в отличие от Бена Симмонса и Донни Митчелла, ничего никому не доказали.

Да, Леброн знал, что этот год придется слить в унитаз, но королевскую привычку скидывать мантию в финале не вытравишь за одно лето. Джеймс пихал Джей-Ару за самый лютый залет баскетбольного XXI века, что же он будет чувствовать, наблюдая за подвигами самопровозглашенного супергероя Лэнса и обладателя платиновой членской карты Shaqtin’ A Fool?

И нельзя забывать про семейку Боллов. Трехи Лонзо причиняют боль и провоцируют на матерщину, его отца презирают все, кроме жены, детей и домашней собачки. В сезоне-2018/19 в Лос-Анджелесе будет тихий океан ненависти.

Леброн вернет тебя в детство – он снимется в «Космическом джеме-2»