Один из основателей Microsoft и владелец «Портленда» Пол Аллен умер в возрасте 65 лет

Один из основателей компании Microsoft и владелец «Портленд Трэйл Блэйзерс» Пол Аллен умер в возрасте 65 лет вследствие осложнений онкологического заболевания.

В октябре Аллен сообщил о рецидиве неходжкинской лимфомы. С данной формой онкологии он столкнулся в 2009 году, но тогда излечился после курса химиотерапии.

Аллен приобрел «Портленд» в 1988 году. За это время «Трэйл Блэйзерс» дважды выходили в финал НБА (в 1990 и 1992 годах).

Помимо «Портленда», Аллен владел клубом по американскому футболу «Сиэтл Сихокс» – в 2014 году эта команда выиграла Супербоул.

Компания Аллена Vulcan является совладельцем футбольного клуба «Сиэтл Саундерс», выступающего в MLS.

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