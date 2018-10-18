Великан Бобан Марьянович забросил сверху, даже не подпрыгивая, но все равно сломал кольцо
Великанище.
Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Бобан Марьянович в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НБА с «Денвером» погнул кольцо.
В середине четвертой четверти Марьянович сделал данк через соотечественника Николу Йокича без прыжка. При этом Бобан умудрился погнуть душку кольца, и матч пришлось остановить на несколько минут, пока конструкцию не привели в порядок.
- Марьянович набрал 18 очков и сделал 8 подборов за 18 минут игрового времени.
- «Денвер», несмотря на геройства серба, победил – 107:98.
- Рост Марьяновича – 222 сантиметра.
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