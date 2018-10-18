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Великан Бобан Марьянович забросил сверху, даже не подпрыгивая, но все равно сломал кольцо

Великан Марьянович забросил сверху, даже не подпрыгивая, но все равно сломал кольцо
Eurosport

51 мин. назад

Великанище.

Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Бобан Марьянович в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НБА с «Денвером» погнул кольцо.

В середине четвертой четверти Марьянович сделал данк через соотечественника Николу Йокича без прыжка. При этом Бобан умудрился погнуть душку кольца, и матч пришлось остановить на несколько минут, пока конструкцию не привели в порядок.

  • Марьянович набрал 18 очков и сделал 8 подборов за 18 минут игрового времени.
  • «Денвер», несмотря на геройства серба, победил – 107:98.
  • Рост Марьяновича – 222 сантиметра.
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