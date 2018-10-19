Дебютные 2 очка вертушкой и еще красота первого матча Леброна Джеймса за «Лейкерс»
Первый блин вышел комом.
В матче регулярного чемпионата НБА-2018/19 между «Лейкерс» и «Портлендом» состоялся официальный дебют Леброна Джеймса за калифорнийский клуб.
На разминке Король был предельно спокоен и сосредоточен.
Первые два очка Леброн набрал после перехвата и быстрой атаки, завершившейся красивым броском сверху.
Вот тот же момент, но в слоу-мо. Для истории.
Всего Леброн набрал 26 очков, а еще выполнил 12 подборов и 6 передач. Достойно, но для победы не хватило. Впрочем, Джеймс несильно расстроился и, улыбаясь, поздравил соперников с победой.
«Это не работает по принципу моментального завтрака. Новая команда строится не так быстро. Нам нужно время на то, чтобы наладить такое взаимопонимание, когда ты с закрытыми глазами знаешь, кто где находится», – сказал после матча Леброн в интервью ESPN.
- «Портленд» победил 128:119 и в 18-й раз подряд выиграл первый домашний матч сезона.
- Леброн перешел в «Лейкерс» летом после четырех сезонов в «Кливленде».
Партнеры рано или поздно выбесят Леброна. Кого еще будут ненавидеть в новом сезоне НБА