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Трюкач Леонард сделал роскошный данк, а потом еще и поймал мяч на лету

Трюкач Леонард сделал роскошный данк, а потом еще и поймал мяч на лету
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Бывший игрок «Сан-Антонио» шикарно дебютировал за новую команду.

В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» на своей площадке выиграл у «Кливленда» – 116:104.

В одном из эпизодов новичок «Рэпторс» Кавай Леонард исполнил шикарный трюк: положил мяч в корзину и не позволил ему удариться о паркет, поймав его в левую руку.

  • Ленард перешел в «Торонто» летом этого года. Ранее Кавай на протяжении семи лет выступал за «Сан-Антонио».
  • Матч с «Кливлендом» стал для Леонарда первым в составе «Рэпторс» – он сразу же набрал 24 очка, сделал 13 подборов и 2 результативные передачи.

Дебютные 2 очка вертушкой и еще красота первого матча Леброна за «Лейкерс»

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