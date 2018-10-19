Трюкач Леонард сделал роскошный данк, а потом еще и поймал мяч на лету

В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» на своей площадке выиграл у «Кливленда» – 116:104.

В одном из эпизодов новичок «Рэпторс» Кавай Леонард исполнил шикарный трюк: положил мяч в корзину и не позволил ему удариться о паркет, поймав его в левую руку.

Ленард перешел в «Торонто» летом этого года. Ранее Кавай на протяжении семи лет выступал за «Сан-Антонио».

Матч с «Кливлендом» стал для Леонарда первым в составе «Рэпторс» – он сразу же набрал 24 очка, сделал 13 подборов и 2 результативные передачи.

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