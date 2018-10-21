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Игроки «Лейкерс» и «Хьюстона» устроили массовую потасовку прямо на паркете

Игроки «Лейкерс» и «Хьюстона» устроили массовую потасовку прямо на паркете
Eurosport

59 мин. назад

Новые эмоциональные напарники Леброна.

«Хьюстон Рокетс» приехал в «Стейплс-центр» к «Лос-Анджелес Лейкерс» и одолел клуб Леброна – 124:115. Игра была напряженной, что показал эпизод из финальной четверти: Джеймс Харден совершил проход под кольцо, где на нем сфолил форвард Брэндон Ингрэм.

Игрок «Лейкерс» выразил недовольство решением рефа и показал Хардену жестом, чтобы тот ушел с линии штрафного броска. В это же время началась потасовка между Крисом Полом («Хьюстон») и Рондо («Лейкерс»): Рэджон плюнул Крису в лицо, из-за чего Пол схватил обидчика за нос. После на паркете завязалась уже масштабная потасовка с участием обоих клубов – матч остановили, а драчунов разнимали бодигарды и Леброн. Последний, кстати, все время непонимающе озирался и не принял активной позиции в конфликте.

Потасовка целиком:

  • Это был первый домашний матч Леброна Джеймса в составе «Лейкерс».
  • 22 октября «Хьюстон» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», «Лейкерс» 23-го встретится с «Сан-Антонио».
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