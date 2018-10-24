Шестилетний мальчик Тедди из города Тусон (Аризона, США) позвал 32 одноклассников на день рождения, но никто из них не посетил вечеринку.

Как пишет FOX Nation, мама Тедди сделала для знакомых сына 32 подарочных пакета – в них она поместила приглашения в пиццерию. По ее словам, некоторые родители пообещали прийти на праздник, но в итоге не было ни одного гостя.

Фотография грустного Тедди за столом с пиццами быстро стала вирусной, а спортивные команды «Финикс Санс» (НБА) и «Финикс Райзинг» (USL) подарили мальчику и его семье бесплатные билеты на свои матчи.

«Как насчет того, чтобы отпраздновать день рождения с тысячами болельщиков у нас? Билеты на матч против «Лейкерс» твои, Тедди!» – говорится в твиттере «Санс». «Тедди может поесть в Venezias Pizza и присоединиться к семи тысячам близких друзей в эту пятницу. Приходи, Тедди!» – сообщил твиттер «Финикса».

USL – вторая футбольная лига в США после MLS. За «Финикс Райзинг» выступает бывший страйкер «Челси» Дидье Дрогба.

Матч «Финикс Санс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» пройдет в ночь с 24 на 25 октября.

«Финикс Райзинг» в ночь с 26 на 27 октября сыграет с командой «Своуп Парк».

(Фото: ABC15 Arizona )

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