Невероятный Стефен Карри настрелял 51 очко за 3 четверти и вошел в топ-5 по трехам за всю историю

Разыгрывающий «Голден Стейт» Стефен Карри набрал 51 очко за три четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтоном».

За 31,5 минуты на паркете Стеф реализовал 15 из 24 бросков с игры, включая 11 из 16 трехочковых, и десять из десять штрафных. К 51 очку он добавил четыре подбора, три передачи и один блок-шот.

Карри вошел в пятерку лучших баскетболистов за всю историю НБА по очкам с трехчковой дистанции.

«Голден Стейт» победил со счетом 144:122.

Карри дважды становился MVP лиги.

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