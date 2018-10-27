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Игрок «Голден Стэйт» сначала посмеялся над гимном США от Ферги, а потом лихо станцевал под ремикс

Игрок «Голден Стэйт» сначала посмеялся над гимном США от Ферги, а потом лихо станцевал под ремикс
Eurosport

24 мин. назад

Красиво закрыл конфликт.

Дреймонд Грин то ли респектнул певице, то ли продолжил стеб.

В феврале 2018-го певица Ферги выступила на Матче всех звезд НБА с гимном США – и ее исполнение всех скорее шокировало, чем обрадовало. А баскетболист «Голден Стэйт» Дреймонд Грин откровенно хихикнул в камеру.

Позже экс-супруг исполнительницы Джош Дюамель крайне резко отреагировал на его выходку.

«Реакция Дреймонда Грина меня в первую очередь вывела из себя. Он должен перед ней извиниться, потому что повел себя как ***** [дурак]», – цитирует Джоша Clutch Points .

26 октября Дреймонд вместе с остальными игроками «Уорриорс» подергались под ремикс на выступление Ферги. Красиво извинился.

  • Контракт Дреймонда Грина с «Уорриорс» истекает в конце сезона-2019/20.
  • «Голден Стэйт» идет на втором месте в Западной конференции НБА.
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