Гениальный Стефен Карри бросил мяч в воздух, а тот ударился об пол и попал точно в корзину

Если баскетбольный мяч находится в руках Стефена Карри, то он точно окажется в корзине – даже если Стеф просто бросит его в воздух.

На разминке перед одним из матчей разыгрывающий «Голден Стэйт» продемонстрировал невероятно крутой трюк: швырнул мячом куда-то в потолок, а тот прилетел вниз, ударился об пол и попал в корзину.

В недавнем матче с «Вашингтоном» Карри набрал 51 очко.

В последней игре «Голден Стэйт» (против «Бруклина») Стеф побил рекорд НБА 22-летней давности: он реализовал пять и более трехочковых бросков в седьмом матче подряд.

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